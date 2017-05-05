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Политика и экономика

В Приморье один из крупнейших в мире логистических центров гелия

Проект предусматривает создание 300 рабочих мест
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В Приморском крае появится логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ). Проект будет реализовывать компания «Газпром газэнергосеть гелий» (дочерняя структура АО «Газпром газэнергосеть») – резидент ТОР «Надеждинская», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Объект станет одним из крупнейших логистических центров гелия в мире. Реализация проекта откроет широкие перспективы экспортных поставок гелия в страны АТР.

Общий объём инвестиций в проект составит 5 миллиардов 153 миллиона рублей. Площадь логистического центра - 16 гектаров. При строительстве планируется использовать современные технологии, минимизирующие вредное воздействие на окружающую среду.

Пуск логистического центра намечен на 2021 год.

«В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия. На объекте будет осуществляться обслуживание заполненных жидким гелием контейнеров, прибывающих с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) для последующей отправки в порт и погрузки на суда для экспортных поставок», - рассказал гендиректор ООО «Газпром газэнергосеть гелий» Анатолий Ким

Производственная мощность центра составит 60 миллионов нм³/год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой двукратного увеличения объемов производства. К 2026 году планируется создать более 300 рабочих мест. 

Справка:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газэнергосеть гелий» - 100%-я дочерняя структура АО «Газпром газэнергосеть». Уполномоченная компания по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)». Логистический центр станет неотъемлемой частью проекта «Амурский газоперерабатывающий завод», и будет использоваться для обеспечения непрерывной и надежной транспортной логистики сбыта товарного гелия до экспортных портов.

Акционерное общество «Газпром газэнергосеть» - специализированный оператор ПАО «Газпром» по реализации нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия. Уполномоченная компания по объектам автономного газоснабжения согласно «Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ». Компания осуществляет оптовые поставки в 83 региона РФ, управляет розничными активами по реализации СУГ и нефтепродуктов в 27 регионах РФ.

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