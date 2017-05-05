Экс-сотрудник СК получил 9 лет «строгача» в Приморье

Фигурант дела находится в розыске

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В Приморье вынес заочный приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по краю, который осужден за получение взятки в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что 7 августа 2013 года фигурант, находясь в автомашине в селе Чугуевка Приморского края возле здания следственного отдела, лично получил взятку в виде денег в размере 1 млн 100 тыс рублей от гражданина, действующего в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», за решение вопроса по прекращению в отношении него уголовного преследования.

После получения денег фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по краю.

Во время следствия, находясь на домашнем аресте, фигурант скрылся от суда и был объявлен в федеральный розыск, поэтому приговор вынесен заочно.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 млн рублей.

Подсудимый также лишен звания старший лейтенант юстиции.