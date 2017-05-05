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Защита строителя Приморского океанариума подает новую жалобу в Европейский суд по правам человека

В очередной раз Андрея Поплавского оставляют в СИЗО
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Экс-главу Дирекции по строительству в ДФО Андрея Поплавского оставили в СИЗО еще на три месяца - до 12 августа, сообщает корреспондент РИА VladNews. Такое решение принял Фрунзенский суд Владивостока в ходе заседания 4 мая.

- Доводы обвинения остались прежними, все то же самое, - отметил после заседания адвокат Андрея Поплавского Александр Граф. - Конечно же, мы будем обжаловать решение Фрунзенского суда в Приморском краевом суде.

Необходимо отметить, что защита экс-главы Дирекции по строительству в ДФО подготовила документы для Европейского суда по правам человека - с жалобой на чрезмерную длительность содержания Андрея Поплавского (далеко не здорового человека) под стражей. Теперь адвокатам остается лишь ждать решения ЕСПЧ.

Ранее Европейский суд признал пребывание Андрея Поплавского под стражей необоснованно длительным. Но Фрунзенский суд отказался выпускать подсудимого под домашний арест, мотивируя это тем, что ЕСПЧ признал необоснованным "досудебное содержание под стражей" - а теперь идет судебный процесс (длится уже около года, на протяжении всего этого времени Поплавский находится в СИЗО Владивостока). 

Напомним, истец по данному делу - Управление делами президента РФ. Андрею Пославскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский. Для дела характерна хроническая неявка официального представителя потерпевшей стороны - Константина Меркулова.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже много месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении в общей сложности последних 2,5 лет.

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