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Актуальный комментарий

Дольщики выйдут на митинг во Владивостоке

Акция состоится в субботу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 6 мая, во Владивостоке дольщики выйдут на митинг, сообщает РИА VladNews.

Акция состоится на привокзальной площади. Стоит отметить, что митинг согласован на количество участников до 1000 человек.

Участниками митинга являются дольщики с недостроев, находящихся по следующим адресам: Кипарисовая-26, Пихтовая-35, Грибоедова-46.

Обманутые люди хотят привлечь внимание к недостроенным зданиям города.

- Дом по Кипарисовой, 26 находится на личном контроле губернатора Приморского края с 2012 года. Дом так и не достроен. В марте 2017 года экспертиза дома показала, что половину дома нужно разобрать. Половина дома – это 100 семей, - говорится в сообщении.

Также дольщики хотят, чтобы появился законопроект, который позволит помогать обманутым людям на краевом уровне.

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