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Общество

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 5 мая

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Восточная 3-я ул.31,

Крыгина ул.19, 21, 29, 35, 42, 37А,

Леонова ул.63,

Маковского ул.123,

Морозова ул.10, 11Б,

Мостовая ул.1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,

Нерчинская ул.10, 2, 4, 6, 8,

Охотская ул.10, 2, 3, 4, 6, 8Г,

Пригородная 1-я ул.12, 14, 16, 18, 17, 19, 15,

Пригородная 2-я ул.56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

Пригородная 3-я ул.49, 52, 54, 56, 53,

Пшеницына ул.101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 52, 54, 56, 58, 60, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 123,

Сусанина ул.24, 25, 27, 28, 31, 33, 35,

Уборевича ул.38,

Уткинская ул.21, 40, 44, 19,

Шепеткова ул.25, 27, 31, 38,

Юности ул.19

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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