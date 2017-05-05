Ольга Рапунцель собирается стать ведущей «Дома-2»

И заменить Ольгу Орлову

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Орлову, которая совсем недавно пришла на проект, может заменить другая Ольга. На это поклонникам программы намекнула звезда телестройки Ольга Рапунцель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Сегодня она опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором, стоя около известной певицы и ведущей «Дома-2» Ольги Орловой, высказала желание занять ее место на телестройке любви:

«Я хочу стать ведущей ! Это моя мечта. Буду идти к своей мечте, нужно работать много, не просто хотеть и ждать. #Ясмогу#Ястанулучше», - написала участница скандального реалити-шоу.

При этом Ольга призналась, что уже попробовала себя в роли ведущей, что не сильно понравилось домочадовцам, и поинтересовалась у своих подписчиков, хотели бы видеть ее в роли ведущей «Дома-2»:



«У меня сегодня была репетиция Лобного. Я провела Лобное место с участниками. Были насмешки, недовольство, возмущение, ведущая отстой и т.д всё как обычно , Я не удивлена, а Вы бы хотели видеть меня в роли ведущей?», - поинтересовалась у фанатов Рапунцель.

Стоит отметить, что еще недавно у Ольги Рапунцель была совсем другая мечта. Ранее звезда «Дома-2» мечтала стать не телеведущей, а певицей. Примечательно, что, едва задумавшись о певческой карьере, девушка начала работать над осуществлением своей мечты – она обратилась в студии звукозаписи и начала записывать сольную песню.

Теперь же мечта Ольги изменилось, и зная ее целеустремленность, вполне можно ожидать, что вскоре одной из постоянных ведущих «Дома-2» придется подвинуться.