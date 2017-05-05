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В скором времени людям не понадобится секс для размножения, - ученые

Новый уровень технологий
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что уже к 2050 году человечество будет размножаться без помощи традиционных способов, таким образом, секс больше не понадобится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

 Предполагается, что в будущем девушкам и юношам придется замораживать яйцеклетки и сперму, после чего будет проведена процедура стерилизации.

По словам специалистов,такие меры и подход к планированию семью позволит людям в любом возрасте более осознанно заводить детей, и только тогда, когда они действительно этого захотят. Другим плюсом размножения без секса станет яркая сексуальная жизнь без различных последствий в виде нежелательной беременности.

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