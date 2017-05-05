В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер 17:27, 04 мая В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы 16:25, 04 мая Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья 16:20, 04 мая Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
Новостная лента
Май, 05 пятница
01:52
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
01:52
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
01:52
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
01:02
Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам
00:09
Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»
Май, 04 четверг
23:26
Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке
22:28
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая
21:34
Пилот из Владивостока Екатерина Седых примет участие в гонке РДС-Запад
21:02
За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа
20:29
И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем
19:23
"Вахта памяти" стартует во Владивостоке завтра, 5 мая
18:07
На дорогах Владивостока устанавливают новые решётки и люки Фото
17:52
Во Владивостоке изъято около 100 тысяч опасных яиц
17:39
Излюбленные места жителями Владивостока будут благоустроены в 2017 году
17:36
Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы
17:27
В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
17:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
17:04
Приморская авиация нанесла по десанту противника ракетный удар
16:51
Владивостокский должник за час оплатил задолженность, чтобы не лишится своего «Крузака»
16:38
В пятницу во Владивостоке ожидается туман и морось
16:28
Во Владивостоке задержали ЛГБТ-активистов
16:25
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
16:20
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
16:08
Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты Эксклюзив
15:59
Наркосбытчик, прятавшийся в Германии, осужден в Приморье
15:42
Третий самолет в Приморье получил имя
15:34
Маленькому Артёму срочно требуется помощь!
15:26
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано 19 лесных пожаров
15:14
Во Владивостоке состоялась XV олимпиада знаний вьетнамского и русского языков
15:03
Гидравлические испытания начались в Приморье
14:49
Круизный лайнер Costa Victoria вновь прибудет во Владивосток в воскресенье
14:37
Двухмесячный малыш попал в реанимацию с истощением в Приморье
14:22
Владивостокские «русалочки» посоревнуются в мастерстве
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Россия

Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам

Последние новости
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Средняя зарплата медиков в 2017 году может быть увеличена в 1,5 раза. Однако вполне возможно, что экономический кризис внесет корректировки в намерения кабмина РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Ожидается, что к 2018 году зарплата медиков будет вдвое превышать средний уровень в регионе проживания. Так, в Московской области с 1 сентября 2017 года средняя заработная плата врача вырастет до 88,6 тысячи рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Об этом также говорится и в указе президента РФ, выпущенном в 2012 году. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что зарплата медиков продолжает расти. Так, по оценкам чиновников, среднемесячная зарплата медика увеличилась с 35 900 руб. до 48 000 руб. Но при этом сами медицинские работники не ощутили роста своего благосостояния.

В частности, в ходе опроса, проведенного фондом «Здоровье», большая часть респондентов (5300 медработников из 84 регионов) заявила, что их среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, что в разы отличается от оценок властей.

Стоит заметить, что чиновники при этом существенно сокращают штат медицинских работников. В рамках реформы системы здравоохранения в 2014 году под сокращение попали около 90 тысяч медиков. В результате сейчас медик в среднем работает почти на полторы ставки.

По мнению представителя Центра социально-трудовых прав Сергея Саурина, правительство урезает финансовую поддержку социальной сферы. Рост оплаты труда осуществляется за счет сокращения персонала, что негативно влияет на систему здравоохранения, отмечает он.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Когда и где появится связь в стандарте 5G
10:17, 04 мая 2017 Когда и где появится связь в стандарте 5G

Российские операторы уже начали тестирование

Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов
09:52, 04 мая 2017 Ради парадов 9 мая в РФ ограничат работу аэропортов

Расписание

Дотации к пенсии в 2017 году
07:50, 04 мая 2017 Дотации к пенсии в 2017 году

Кому, сколько и когда

Россиянам могут облегчить выплату кредитов
15:14, 02 мая 2017 Россиянам могут облегчить выплату кредитов

Законопроект разработан Минюстом - и не очень выгоден банкам

С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»
14:06, 02 мая 2017 С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»

Владимир Путин подписал соответствующий закон

В России с 1 июля введут электронные больничные
09:20, 02 мая 2017 В России с 1 июля введут электронные больничные

Владимир Путин подписал соответсвующий закон

Топ-10 тревог россиян: дороговизна жизни, произвол чиновников и тарифы ЖКХ
14:34, 28 апреля 2017 Топ-10 тревог россиян: дороговизна жизни, произвол чиновников и тарифы ЖКХ

Ученые рассказали, что беспокоит граждан России