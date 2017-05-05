Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам

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Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Средняя зарплата медиков в 2017 году может быть увеличена в 1,5 раза. Однако вполне возможно, что экономический кризис внесет корректировки в намерения кабмина РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Ожидается, что к 2018 году зарплата медиков будет вдвое превышать средний уровень в регионе проживания. Так, в Московской области с 1 сентября 2017 года средняя заработная плата врача вырастет до 88,6 тысячи рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Об этом также говорится и в указе президента РФ, выпущенном в 2012 году. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что зарплата медиков продолжает расти. Так, по оценкам чиновников, среднемесячная зарплата медика увеличилась с 35 900 руб. до 48 000 руб. Но при этом сами медицинские работники не ощутили роста своего благосостояния.

В частности, в ходе опроса, проведенного фондом «Здоровье», большая часть респондентов (5300 медработников из 84 регионов) заявила, что их среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, что в разы отличается от оценок властей.

Стоит заметить, что чиновники при этом существенно сокращают штат медицинских работников. В рамках реформы системы здравоохранения в 2014 году под сокращение попали около 90 тысяч медиков. В результате сейчас медик в среднем работает почти на полторы ставки.

По мнению представителя Центра социально-трудовых прав Сергея Саурина, правительство урезает финансовую поддержку социальной сферы. Рост оплаты труда осуществляется за счет сокращения персонала, что негативно влияет на систему здравоохранения, отмечает он.