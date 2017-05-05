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Общество

Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»

100 листовок отпечатаны в типографии вуза
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 4 мая, во Владивостоке стартовала акция «Улица героев». Задуманная специалистами Дальневосточного федерального университета, она нашла поддержку у городских властей и приурочена к празднованию Дня Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Идея проекта действительно возникла в стенах нашего вуза, - рассказал начальник отдела внеучебной работы департамента молодежной политики ДВФУ Игорь Филиппов. - Затем мы представили ее городскому координационному совету по патриотическому воспитанию, получили поддержку и приступили к реализации».

Как пояснил Игорь Филиппов, в рамках проекта предполагается размещение в сети Интернет, школах города и общественном транспорте информации о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и остановки транспорта Владивостока. В четверг, 4 мая, листовки с изображением героев и информацией о них появились в городских автобусах, в салонах их размещают студенты ДВФУ. 100 листовок отпечатаны в типографии вуза.

«С готовностью откликнулись на предложение университета реализовать такой проект, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта администрации Владивостока Денис Ящук. - Изначально планировали размещать листовки снаружи, но затем решили сделать это внутри, чтобы пассажиры во время поездки смогли прочитать информацию».

Помимо информационных плакатов, подготовленных в рамках проекта "Улица героев", в городском общественном транспорте в эти дни размещены тематические баннеры, подготовленные специалистами автотранспортных предприятий. А накануне, 3 мая, на линию во Владивостоке вышел празднично оформленный троллейбус.

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