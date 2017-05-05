5 мая сотрудники администрации Владивостока и студенты наведут порядок в районе ж/д станции «Вторая Речка»

К субботнику могут присоединиться все желающие

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 5 мая, сотрудники администрации приморской столицы вместе со студентами Владивостокского государственного университета экономики и сервиса организуют генеральную уборку морского побережья в районе железнодорожной станции «Вторая Речка». К сожалению, на сегодня эта территория оказалась захламлена бытовым мусором, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«К субботнику могут присоединиться все желающие. Добровольцы будут снабжены всем необходимым инвентарем. Сбор волонтеров в 14 часов», – отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования мэрии.

Участники санитарного мероприятия получат дипломы от администрации Владивостока. Данная акция является одним из мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы.

К слову, администрация Владивостока благодарит коллективы предприятий, организаций, всех неравнодушных жителей города за участие в субботниках 22 и 29 апреля. Субботники прошли в рамках двухмесячника чистоты, который был объявлен в городе в начале апреля. В настоящее время коммунальные службы приводят в надлежащее состояние дороги и обочины, ремонтируют и окрашивают леера, очищают газоны и откосы. Идет обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных надписей и листовок.

Всего к двухмесячнику чистоты во Владивостоке привлечено более 120 единиц спецтехники. Уже собрано и вывезено на полигон для дальнейшей утилизации свыше 300 тонн мусора.