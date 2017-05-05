Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 8 мая во Владивостоке

В мероприятиях примут участие ветераны

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Торжественные церемонии возложения венков и цветов состоятся во Владивостоке и 8 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В 12 часов пройдёт торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы» на центральной площади. Затем венки и цветы будут возложены к Стене памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В 15 часов праздничное мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» - тематический концерт и угощение солдатской кашей – состоится на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9).

В мероприятиях примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественности.