В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб

Продукция уже поставляется в 14 регионов РФ

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

Резидент Cвободного порта Владивосток, компания «КБ Пласт», открыл единственное производство трубопроводных систем из полипропилена в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Новое предприятие заработало в городе Уссурийск Приморского края.

Производственная мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Процесс полностью автоматизирован, каждая партия проходит испытания в соответствии с действующими стандартами.

Резидент приступил к реализации проекта в четвертом квартале 2016 года, организовав на площади 500 квадратных метров производство трубопроводных систем для подачи холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Объем капиталовложений в запуск проекта составил около 7 миллионов рублей, на данный момент создано 10 рабочих мест. На сегодняшний день продукция поставляется в 14 регионов РФ, дополнительно ведутся переговоры еще с пятью территориями - Якутском, Южно-Сахалинском, Биробиджаном, Читой, Иркутском.

Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц.