Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова

В ближайшее время в школе появится музей

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

В четверг, 4 мая, во владивостокской школе №48 произошло торжественное событие: в честь присвоения образовательному учреждению имени Героя Российской Федерации Ивана Маслова на фасаде школыоткрыта мемориальная доска. Иван Маслов погиб в 2011-м году при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной операции в Республике Дагестан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Наша школа дружит с воинской частью Советского района, расположенной недалеко от нас. Мы вместе проводим различные патриотические акции, приглашаем военнослужащих на встречи с учениками, – рассказала директор школы № 48 Людмила Ткач, – поэтому для нас тот факт, что школа теперь будет носить имя Героя России Ивана Маслова, особенно важен».

Иван Маслов родился в приморском поселке Угловое, после школы поступил в военное училище в Благовещенске. Службу проходил во Владивостоке. Его друзья и сослуживцы, которые сегодня также присутствовали на мероприятии, вспоминают, что он служил примером для бойцов отряда и других офицеров. В июне 2011 года подполковник Маслов был отправлен в служебную командировку в должности командира отряда, принимал участие в специальных операциях по ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Республики Дагестан. 16 августа на отряд Маслова напали боевики. Командир отряда Иван Маслов геройски погиб, получив смертельное ранение. Ему было 32 года.

«Для нас очень важно помнить о наших земляках, погибших при исполнении долга, - сказал в ходе торжественной церемонии исполняющий обязанности главы администрации города Константин Межонов, - Звание, которое сегодня получает школа, обязывает учеников бережно хранить память о герое Иване Маслове».

В мероприятии также приняли участие председатель думы города Елена Новицкая, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титков, представители общественности.

В ближайшее время в школе появится музей Ивана Маслова. Первые экспонаты для музея передала вдова Наталья Маслова. Это диплом с отличием и военный билет. Кстати, дочь героя Александра Маслова учится в шестом классе школы №48. И именно ей сегодня предоставили возможность открыть мемориальную доску.