В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер 17:27, 04 мая В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы 16:25, 04 мая Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья 16:20, 04 мая Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
Новостная лента
Май, 05 пятница
07:56
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
07:56
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
07:56
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
07:04
Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу
06:40
Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова
05:01
В Приморье начал работу первый завод по производству полипропиленовых труб
04:03
5 мая сотрудники администрации Владивостока и студенты наведут порядок в районе ж/д станции «Вторая Речка»
03:09
Ольга Рапунцель собирается стать ведущей «Дома-2»
02:18
В скором времени людям не понадобится секс для размножения, - ученые
01:02
Когда в России в 2017 году повысят зарплаты медикам
00:09
Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»
Май, 04 четверг
23:26
Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке
22:28
День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая
21:34
Пилот из Владивостока Екатерина Седых примет участие в гонке РДС-Запад
21:02
За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа
20:29
И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем
19:23
"Вахта памяти" стартует во Владивостоке завтра, 5 мая
18:07
На дорогах Владивостока устанавливают новые решётки и люки Фото
17:52
Во Владивостоке изъято около 100 тысяч опасных яиц
17:39
Излюбленные места жителями Владивостока будут благоустроены в 2017 году
17:36
Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы
17:27
В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
17:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
17:04
Приморская авиация нанесла по десанту противника ракетный удар
16:51
Владивостокский должник за час оплатил задолженность, чтобы не лишится своего «Крузака»
16:38
В пятницу во Владивостоке ожидается туман и морось
16:28
Во Владивостоке задержали ЛГБТ-активистов
16:25
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
16:20
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
16:08
Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты Эксклюзив
15:59
Наркосбытчик, прятавшийся в Германии, осужден в Приморье
15:42
Третий самолет в Приморье получил имя
15:34
Маленькому Артёму срочно требуется помощь!
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4126 (65) от 05 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
К параду готовы!
Узником фашизма стал в шесть лет
Городской транспорт украсили символом Победы
Уважаемые жители Владивостока – города воинской славы!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители города Владивостока!
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу

Они трудятся на кораблях других стран
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в 2016 году 8 913 жителей Приморья выехали на работу за границу. Ситуация 2016 года по размерам и тенденциям мало отличается от 2015 года, когда более половины приморцев трудоустроились в таких странах приема, как Кипр (17%), Маршаловы острова (14%), Нидерланды (12%), Панама (8%), Япония (7%), Греция (6%), Каймановы острова, Либерия (по 5%).

Сокращение спроса, по сравнению с прошлым годом, произошло на Кипре (с 1 664 человек до 1 486 человек), в Нидерландах (с 1 096 до 1 061), Камбодже (с 584 до 199), Либерии (с 476 до 420), Ванауту (с 143 до 66), на Мальте (с 200 человек до 155 человек).

Увеличились занятые приморцами рабочие места в Сьерра-Леоне (со 195 человек до 312), в Великобритании (с 76 до 113), Панаме (с 706 до 722), Южной Корее(с 154 до 171), в Белизе (с 145 до 171), на Багамских островах (со 124 человек до 157). Кроме того, в 2016 году 243 жителя Приморья трудоустроились в африканском государстве Того и 76 человек – в Уругвае.

Почти все выехавшие приморцы (99%) ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый пятый работал по специальностям «матрос», «шкипер», «боцман», «машинист». Около 72% работали по контрактам продолжительностью до 6 месяцев.

Более половины (54%) выехавших имеет высшее профессиональное образование, 39% – среднее профессиональное образование; 25% составляют мужчины от 40 до 49 лет, 23% – мужчины от 30 до 39 лет, 22% – мужчины от 18 до 29 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова
06:40, 05 мая 2017 Школе №48 Владивостока присвоено имя Героя России Ивана Маслова

В ближайшее время в школе появится музей

5 мая сотрудники администрации Владивостока и студенты наведут порядок в районе ж/д станции «Вторая Речка»
04:03, 05 мая 2017 5 мая сотрудники администрации Владивостока и студенты наведут порядок в районе ж/д станции «Вторая Речка»

К субботнику могут присоединиться все желающие

Ольга Рапунцель собирается стать ведущей «Дома-2»
03:09, 05 мая 2017 Ольга Рапунцель собирается стать ведущей «Дома-2»

И заменить Ольгу Орлову

Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»
00:09, 05 мая 2017 Во Владивостоке проходит праздничная акция «Улица героев»

100 листовок отпечатаны в типографии вуза

Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке
23:26, 04 мая 2017 Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке

Мероприятия пройдут во всех районах города

За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа
21:02, 04 мая 2017 За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа

Зарегистрировано 31 отравление среди детей

И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем
20:29, 04 мая 2017 И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем

Всю Светлана Морозова сознательную жизнь занимается благотворительной деятельностью