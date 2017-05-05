Почти 9 тысяч мужчин из Приморья уехали на заработки за границу

Они трудятся на кораблях других стран

Владивосток, пятница, 05 мая , РИА Vladnews.

По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в 2016 году 8 913 жителей Приморья выехали на работу за границу. Ситуация 2016 года по размерам и тенденциям мало отличается от 2015 года, когда более половины приморцев трудоустроились в таких странах приема, как Кипр (17%), Маршаловы острова (14%), Нидерланды (12%), Панама (8%), Япония (7%), Греция (6%), Каймановы острова, Либерия (по 5%).

Сокращение спроса, по сравнению с прошлым годом, произошло на Кипре (с 1 664 человек до 1 486 человек), в Нидерландах (с 1 096 до 1 061), Камбодже (с 584 до 199), Либерии (с 476 до 420), Ванауту (с 143 до 66), на Мальте (с 200 человек до 155 человек).

Увеличились занятые приморцами рабочие места в Сьерра-Леоне (со 195 человек до 312), в Великобритании (с 76 до 113), Панаме (с 706 до 722), Южной Корее(с 154 до 171), в Белизе (с 145 до 171), на Багамских островах (со 124 человек до 157). Кроме того, в 2016 году 243 жителя Приморья трудоустроились в африканском государстве Того и 76 человек – в Уругвае.

Почти все выехавшие приморцы (99%) ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый пятый работал по специальностям «матрос», «шкипер», «боцман», «машинист». Около 72% работали по контрактам продолжительностью до 6 месяцев.

Более половины (54%) выехавших имеет высшее профессиональное образование, 39% – среднее профессиональное образование; 25% составляют мужчины от 40 до 49 лет, 23% – мужчины от 30 до 39 лет, 22% – мужчины от 18 до 29 лет.