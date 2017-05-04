В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер 17:27, 04 мая В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы 16:25, 04 мая Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья 16:20, 04 мая Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
Новостная лента
Май, 04 четверг
18:17
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:17
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
18:07
На дорогах Владивостока устанавливают новые решётки и люки Фото
17:52
Во Владивостоке изъято около 100 тысяч опасных яиц
17:39
Излюбленные места жителями Владивостока будут благоустроены в 2017 году
17:36
Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы
17:27
В выходные Владивосток накроют дождь и сильный ветер
17:16
В Приморье забраковали и уничтожили 2 тонны продуктов питания за месяц
17:04
Приморская авиация нанесла по десанту противника ракетный удар
16:51
Владивостокский должник за час оплатил задолженность, чтобы не лишится своего «Крузака»
16:38
В пятницу во Владивостоке ожидается туман и морось
16:28
Во Владивостоке задержали ЛГБТ-активистов
16:25
Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы
16:20
Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья
16:18
Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами
16:08
Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты Эксклюзив
15:59
Наркосбытчик, прятавшийся в Германии, осужден в Приморье
15:42
Третий самолет в Приморье получил имя
15:34
Маленькому Артёму срочно требуется помощь!
15:26
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано 19 лесных пожаров
15:14
Во Владивостоке состоялась XV олимпиада знаний вьетнамского и русского языков
15:03
Гидравлические испытания начались в Приморье
14:49
Круизный лайнер Costa Victoria вновь прибудет во Владивосток в воскресенье
14:37
Двухмесячный малыш попал в реанимацию с истощением в Приморье
14:22
Владивостокские «русалочки» посоревнуются в мастерстве
14:22
В среду во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
14:08
Жители Владивостока травятся псевдочеремшой
13:57
11 мая состоится заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк
13:51
Спецпроект РИА VladNews: Война из первых уст Эксклюзив
13:39
Житель Владивостока осужден за унижение человеческого достоинства
13:28
«Амазонки» Владивостока привезли первое командное место с чемпионата России по самбо
13:13
Приморец минувшей ночью зарезал своего собутыльника
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4125 (64) от 04 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Фонтаны открыли сезон
Горожан благодарят за участие в акции чистоты
Встреча с ветераном стала уроком
Семьи военморов отправятся в заплыв
В Уссурийске вандалы разгромили подсветку мемориала павшим воинам
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Строительство

Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, праздничного настроения! Мира вам и вашим близким!
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Коллектив компании "АЛЬЯНС-ПРИМ" поздравляет жителей Дальнего Востока с 72-й годовщиной Великой Победы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые дальневосточники!

Поздравляем вас с Днем Победы, с праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие. Для нашей страны - это не просто историческая дата. Это день национальной гордости и воинской славы.

Проходят годы, но не меркнет подвиг советского солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, приближая долгожданную победу.

Советские войска в 1945 году не только изгнали фашистов с нашей святой русской, земли, но и выполнили великую освободительную миссию – избавили от порабощения страны Европы, а затем нанесли удар по агрессору и на Дальнем Востоке, поставив победную точку в окончании Второй мировой войны.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать и помнить героические прошлое Отечества, гордиться подвигом отцов, дедов и прадедов — наш непреходящий нравственный долг перед ними.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, долгих и счастливых лет жизни, праздничного настроения! Мира вам и вашим близким!

С Днем Победы!

Коллектив компании «АЛЬЯНС-ПРИМ» 

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Владивостокский бутощебёночный завод» стал самым добросовестным партнером энергетиков-2016
11:22, 04 мая 2017 «Владивостокский бутощебёночный завод» стал самым добросовестным партнером энергетиков-2016

ДГК составил рейтинг в рамках акции «Надежный Партнер»

Два гектара земли во Владивостоке могут уйти под жилую застройку
04:11, 29 апреля 2017 Два гектара земли во Владивостоке могут уйти под жилую застройку

Продажа назначена на 24 мая 2017 года, заявки принимаются до 17 мая

СРО Союз
15:56, 27 апреля 2017 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы

Генеральный директор СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор ДВ отделения Ольга Денисова поздравляют с наступающим Днем Победы!

Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр
09:03, 05 апреля 2017 Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр

Каким требованиям должны соответствовать специалисты

Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада
15:38, 22 марта 2017 Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада

Стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Почему капремонт стал полным провалом
17:43, 19 марта 2017 Почему капремонт стал полным провалом

В регионах имеются свои законы о благоустройстве

Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади»
22:06, 01 марта 2017 Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади»

Забетонированы стены и перекрытия последнего, 25-го, этажа