Строительная компания «АЛЬЯНС-ПРИМ» поздравляет жителей Дальнего Востока с Днем Великой Победы

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, праздничного настроения! Мира вам и вашим близким!

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Коллектив компании "АЛЬЯНС-ПРИМ" поздравляет жителей Дальнего Востока с 72-й годовщиной Великой Победы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые дальневосточники!

Поздравляем вас с Днем Победы, с праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие. Для нашей страны - это не просто историческая дата. Это день национальной гордости и воинской славы.

Проходят годы, но не меркнет подвиг советского солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, приближая долгожданную победу.

Советские войска в 1945 году не только изгнали фашистов с нашей святой русской, земли, но и выполнили великую освободительную миссию – избавили от порабощения страны Европы, а затем нанесли удар по агрессору и на Дальнем Востоке, поставив победную точку в окончании Второй мировой войны.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать и помнить героические прошлое Отечества, гордиться подвигом отцов, дедов и прадедов — наш непреходящий нравственный долг перед ними.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, долгих и счастливых лет жизни, праздничного настроения! Мира вам и вашим близким!

С Днем Победы!

Коллектив компании «АЛЬЯНС-ПРИМ»