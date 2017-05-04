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Общество

Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке

Мероприятия пройдут во всех районах города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 6 мая, во Владивостоке пройдёт ряд мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В 12 часов состоится торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173).

В 14 часов начнётся митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на аллее Героев в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103). Здесь же пройдёт торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов. Завершится мероприятие праздничной программой «Победный май». Это выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей.

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдут 6 мая также во всех районах Владивостока, включая островные территории:

  • 9 часов - турнир по кудо в детско-юношеской спортивной школе «Бастион» г. Владивостока (ул. Никифорова, 43);
  • 13 часов - праздничный концерт «Помним! Славим! Гордимся!» в детском клубе «Орлёнок» центра дополнительного образования детей «Подросток» (ул. Сахалинская, 57);
  • 13:30 – заседание клуба «Следопыт», концерт ансамбля авторской песни во Дворце детского творчества во Владивостоке (Океанский пр-т, 43);
  • 14 часов - праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» во дворе детской школы искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69а);
  • 15 часов - праздничный концерт «С Днем Победы!» в детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а);
  • 15 часов - праздничное мероприятие «Этот День Победы!» в школе № 49 (с. Береговое, ул. Школьная, 1).
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