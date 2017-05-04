Торжественные и праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 6 мая во Владивостоке

Мероприятия пройдут во всех районах города

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 6 мая, во Владивостоке пройдёт ряд мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В 12 часов состоится торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173).

В 14 часов начнётся митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на аллее Героев в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103). Здесь же пройдёт торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов. Завершится мероприятие праздничной программой «Победный май». Это выступление духового оркестра, концерт, показательные выступления по рукопашному бою и угощение солдатской кашей.

Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдут 6 мая также во всех районах Владивостока, включая островные территории: