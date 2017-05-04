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День Победы во Владивостоке: баннеры с портретами ветеранов украсили город в преддверии 9 Мая

Акция стала традиционной
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Баннеры с портретами ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в парадной форме украсили Владивосток в преддверии Дня Победы. Кандидатуры были согласованы в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как сообщили в совете ветеранов, кандидатуры согласовываются так, чтобы такое необычное поздравление получили как можно больше ветеранов, а на баннерах каждый год размещались портреты разных людей. Как правило, это портреты актива, людей, которые работают в ветеранском движении, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Этот вопрос активно обсуждается – районные советы ветеранов предлагают свои кандидатуры, которые окончательно утверждаются на президиуме городского совета.

Фронтовики с удовольствием приходили в совет ветеранов, чтобы сфотографироваться. Готовясь к фотосессии, ветераны общались, вспоминали боевую молодость.

Участники войны, которые по состоянию здоровья не могли выйти из дома, встречали фотографов дома, рассказывали о себе.

«Я родился в 1922 году в городе Калуге, а в 1931 году семья наша переехала в Москву. Там я учился в школе, после её окончания был призван в армию, - вспоминает Валерий Евгеньевич Шапошников. - Сначала служил в Средней Азии. Окончил там Харьковское пехотное училище, которое было эвакуировано. И был направлен на фронт, под Москву. Сначала в 145-ю бригаду, потом в 198-ю дивизию. С 1942 года и до Победы я был на фронтах Великой Отечественной войны. Служил в пехоте, были и контузии, и ранения».

В 1944 году Валерий Шапошников стал участником боёв на Доротинском плацдарме Вислы.

«Мы подошли к реке Висле в Польше. Форсировали ее, образовали Доротинский плацдарм, а потом немцы решили его ликвидировать. Сосредоточили свою артиллерию, войска и пошли на нас. Разбили, сбросили в реку. Осень, холод. Кто выплыл, кто нет. Я выплыл, - рассказывает Валерий Шапошников. - Когда выплыли на берег, поняли, что нашего командира нет. Стали его искать, меня направили по госпиталям близлежащим. Я их объехал – майора Кожевникова нет. И только спустя 70 лет я узнал судьбу своего командира. Мой сын поискал в Интернете и нашел майора. Он погиб, его нашли бойцы другого полка и похоронили. Я свой фронтовой путь закончил в Праге. Сначала мы взяли Берлин, а потом наш 1-й Украинский фронт был направлен в Прагу. Здесь мы и узнали, что победили. Но когда все праздновали, у нас шли самые ожесточённые бои. Демобилизовался я в октябре 1947 года. Работал секретарём в Государственном литературном музее, в 1948 году поступил в юридический институт, в июле 1951 года, после окончания, по распределению направлен во Владивосток. И вот 66 лет здесь и живу».

«В октябре 1942 года я окончил военное училище и был направлен на фронт, - говорит Борис Павлович Кудрявцев. – Прошёл всю Европу - от Сталинграда до Вены. Во время одного из боёв оказались в Волге, «юнкерсы», «мессершмитты» спустились, начали палить, чтобы добить нашего брата. Ребята помогли выбраться… Из-под Сталинграда мало кто уходил. Меня дважды там спасал помкомвзвода старший сержант Фёдор Григорьев, накрывал меня своим телом, сам получал ранения. Я же пацаном ещё был, 19-летним, а ему 46, сыновья взрослые были, жалел он меня. А сам под Будапештом погиб. 9 мая 1945 года мы были в Чехословакии, принимали участие в ликвидации власовских банд. Мы отдыхали в квартире, вдруг стрельба на улице, думаем, прорвались опять власовцы, выскочили, подбежали к школе – там штаб находился, а ребята стреляют вверх, обнимаются, чуть не плачут: победа! Победа! Ну и я тоже всплакнул».

Напомним, так необычно поздравлять ветеранов и напомнить жителям и гостям города о великом подвиге народа принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарёв в 2013 году. Сейчас эта акция уже стала традиционной. Как правило, баннеры развешиваются в тех районах, где проживают ветераны.

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