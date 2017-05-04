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Спорт

Пилот из Владивостока Екатерина Седых примет участие в гонке РДС-Запад

В этом году на первом этапе РДС-Восток во Владивостоке Екатерина завоевала третье место
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 5 мая, и в субботу, 6 мая, в Волоколамском районе Московской области на автодроме «Moscow Raceway» состоится первый этап российской дрифт-серии РДС-Запад. Профессиональный автогонщик из Владивостока Екатерина Седых примет участие в захватывающей гонке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Новый сезон всегда начинается с чистого листа. Не важно, на каком месте ты или твои соперники были в прошлом году. В межсезонье все перестраивают свои автомобили, появляются новые участники, уходят старые. Новый год – это новая техника и новые сюрпризы. Именно за это я и люблю автоспорт. Если хочешь быть первым - постоянно работай над собой, совершенствуй себя и свою машину. Расслабляться нельзя, нужно быть в тонусе. Это отличный стимул для саморазвития и огромный заряд энергии», - рассказала Екатерина Седых.

Напомним, Екатерина Седых - победительница финала РДС-Запад 2016, представительница команды «Yokohama» - в этом году на первом этапе РДС-Восток во Владивостоке завоевала третье место. Боевой автомобиль девушки-пилота - Nissan Silvia S15, все межсезонье дорабатывался во Владивостоке. Машину значительно облегчили, поставили японский двигатель 2JZ-GTE, установили коробку передач «samsonas» и сцепление «exedy». На сегодняшний день у нашей гонщицы есть все шансы победить в соревнованиях на другом конце России.

Раунд российской дрифт-серии РДС-Запад впервые состоится на знаменитом автодроме «Moscow Raceway», который принимал у себя международные гонки WTCC (Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях), «Superbike» (кольцевые гонки на мотоциклах), «Formula 3», DTM (кузовной чемпионат на автомобилях) и другие.

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