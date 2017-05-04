За месяц в Приморье от отравлений умерло 17 человек - в основном от спирта и угарного газа

Зарегистрировано 31 отравление среди детей

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

17 приморцев в марте 2017 года умерли от различных отравлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Всего в регионе в этот период было зарегистрировано 140 случаев острых отравлений.

Чаще всего жители Приморского края получают смертельные отравления от алкоголя, либо задохнувшись угарным газом.

В целом, население края в марте чаще всего травилось лекарствами (треть - 32,1% - всех отравлений), а также алкоголем (22,1%) и наркотиками (18,6%). Немало было задохнувшихся при отравлениях угарным газом (8,6%).

У детей до 14 лет зарегистрирован 31 случай острых отравлений химической этиологии. Среди причин острых отравлений химической этиологии у детей в марте чаще всего регистрировались острые отравления лекарственными препаратами.