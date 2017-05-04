И.о главы Владивостока Константин Межонов поздравил председателя Совета почетных граждан с юбилеем

Всю Светлана Морозова сознательную жизнь занимается благотворительной деятельностью

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 3 мая, свой 75-летний юбилей отмечала председатель Совета почётных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова. Тожественное собрание, посвященное праздничной дате, состоялось в актовом зале администрации Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

Поздравить юбиляра пришли первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, председатель думы города Елена Новицкая и другие почётные гости.

Константин Межонов поздравил юбиляра с днём рождения и пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемых сил и успехов во всех намеченных планах.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни города Владивостока Константин Межонов наградил Светлану Морозову знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени, а также вручил ей подарочный сертификат.

Светлана Сергеевна Морозова все трудовые годы отдала культуре Приморского края. Возглавляла Межсоюзный дом самодеятельного творчества, Краевой дом интеллигенции, Краевой научно-методический центр по культурно-просветительской работе и народному творчеству. С 1991 по 2005 год возглавляла Краевой центр народной культуры. В 2006 году стала первым председателем Совета почётных граждан города Владивостока. Звания почётного гражданина Светлана Морозова была удостоена в 2000 году.

Всю сознательную жизнь занимается благотворительной деятельностью. Является президентом благотворительного фонда «Участие», председателем попечительского совета в помощь детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга, председателем Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, председателем Совета почетных граждан города Владивостока и Приморского края, членом краевого штаба Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт». Награждена многочисленными медалями и грамотами.