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Общество

Завтра во Владивостоке состоится генеральная репетиция Парада Победы

С 21 часа до полуночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В связи с проведением генеральной репетиции парада на ряде центральных улиц города будет временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщат РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, завтра, 5 мая, с 21 часа до полуночи движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до дома № 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

9 мая во Владивостоке, как и по всей нашей стране, состоятся военный парад и ряд торжественных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В течение этого дня будут ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств по ряду улиц Владивостока.

Так, 9 мая с 7 до 15 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 73 по улице Светланская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;

- по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;

- по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

9 мая с 6 до 16 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

9 мая с 21 часа 30 минут до 23 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данные периоды времени будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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