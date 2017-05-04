"Вахта памяти" стартует во Владивостоке завтра, 5 мая

В течение месяца девушки и юноши тренировали строевой шаг и репетировали церемонию смены караула

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Патриотическая акция «Вахта памяти», посвящённая 72-летию Великой Победы, стартует во Владивостоке завтра, 5 мая. Студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле, тем самых отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину. В течение месяца девушки и юноши тренировали строевой шаг и репетировали церемонию смены караула. Так, вчера, 3 мая, у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошла очередная репетиция, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«В акции принимают участие курсанты восьми учебных заведений краевой столицы. Администрация Владивостока уже третий год инициирует и проводит такое мероприятия. На предложение принять участие в «Вахте памяти» откликнулись все – и курсанты, и руководство учебных заведений», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, «Вахту памяти» курсанты в парадной форме будут нести с 5 по 7 мая около Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» с 12 до 18 часов.

Напомним, в этом году в акции «Вахта памяти» примут участие Морской колледж и Морской технологический колледж МГУ им. адм. Невельского, Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Дальневосточная пожарно-спасательная академия - филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Учебный военный центр Тихоокеанского государственного медицинского университета, Учебный военный центр ДВФУ и филиал Нахимовского военно-морского училища.