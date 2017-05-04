Депутата Думы Владивостока вызвали в полицию по заявлению губернатора Приморья

Владимира Миклушевского оскорбили плакаты с Первомайского шествия

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Депутата владивостокской Думы вызывают в полицию на беседу по вопросу митинга 1 мая, сообщает РИА VladNews. Как пишет на своей странице в Facebook Юрий Кучин, сотрудники УМВД предлагают явиться по заявлению губернатора края Владимира Миклушевского.

Знакомые посоветовали Кучину вести себя как можно осторожнее и не идти без официальной повестки.

Отметим, накануне в Сети появилась информация о том, что глава региона, занимающий должность с 2012 года, обратился в полицию с требованием наказать участников шествия с оскорбительными плакатами. На полиграфических изделиях были портреты губернатора Приморья, некоторых региональных чиновников, связанных со строительством отелей Hyatt, а также президента и премьер-министра страны. Каждый портрет имел надпись "Жулик" и поясняющие надписи.

Официальным комментарием УМВД по вопросу, подавал ли губернатор региона заявление в полицию на участников Первомайского шествия, РИА VladNews пока не располагает.