На дорогах Владивостока устанавливают новые решётки и люки

За минувшую неделю на дорогах приморской столицы было установлено 32 новые решетки и несколько полимерных люков

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» продолжают устанавливать новые люки и решетки системы ливневой канализации, проводить работы по ремонту и прочистке инженерных коммуникаций во всех районах города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, только за минувшую неделю на дорогах приморской столицы было установлено 32 новые решетки и несколько полимерных люков. Работы проводятся в тех местах, где элементы инженерных коммуникаций пришли в негодность или были украдены.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по установке новых решеток и люков проведены на улице Шилкинской, 6, Русской, 88, Стрелочной, 4 а, Светланской, 56, Океанском проспекте, 5, Стрелковой, 22, Снеговой, 26, Невельского, 15, Набережной, 7, Адм. Макарова, 35, Котельникова, 16, Космонавтов, 9, Калинина, 11, 43, 230, Баляева, 21 и проспекте 100-летия Владивостока, 54. Кроме этого, специалисты провели очистку коллекторов, лотков и дождеприёмников на ул. Невельского, Светланской и в районе мысе Голдобина.