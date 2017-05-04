Во Владивостоке задержали ЛГБТ-активистов

Во избежание их появления в первомайском шествии

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

ЛГБТ-активистки, задержанные на митинге 1 мая во Владивостоке, готовят заявления в суд с жалобой на действия полицейских, сначала задержавших, а через несколько часов отпустивших активистов с радужными ленточками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на общественное движение "Маяк". Как отмечают сами задержанные, они планировали просто пройти в колонне по Золотому мосту - но до моста их не пустили.

Денщин и мужчину окружили порядка 20 полицейских, которые в итоге доставили из в отделение для написания объяснительных. Отпустили их около 15 часов, как отмечают задержанные, - то есть тогда, когда шествие в приморской столице завершилось.