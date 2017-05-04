В пятницу во Владивостоке ожидается туман и морось

Приморье накроет циклон

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Сегодня в Приморье без осадков, температура воздуха +23…+32 °C, на побережье +10…+15 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, туман, который ослабел в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Во второй половине дня столбик термометра поднялся до +10…+13 °C, в пригороде до +16 °C.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация в Приморье изменитсякрай окажется во власти циклона. Уже ночью на севере края начнутся дожди, и к утру зона осадков распространится на большую часть края. Фон ночных температур на 2–5 градусов повысится, а днем в условии облачной погоды жара спадет: +20…+27 °C, на побережье +12…+18 °C.

Во Владивостоке в пятницу, 5 мая, облачная погода, временами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +7…+9 °C, днем +13…+16 °C.