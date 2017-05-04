Излюбленные места жителями Владивостока будут благоустроены в 2017 году

Семь из девяти поданных заявок соответствовали установленным требованиям

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Общественная комиссия, которая собралась на совещание в администрации Владивостока, утвердила общегородские пространства, которые будут благоустроены во Владивостоке в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». В обсуждениях приняли участие и.о. главы города Владивостока Константин Межонов, председатель городской думы Елена Новицкая, депутаты Думы города Владивостока и Законодательного Собрания Приморского края, члены общественной комиссии, заинтересованные лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Семь из девяти поданных заявок соответствовали установленным требованиям и были вынесены на общественные обсуждения. При выборе общественных территорий для благоустройства комиссия руководствовалась критериями, установленными администрацией Приморского края, а также рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В частности, территория должна располагаться в центральной, островной или исторической части города, примыкать к морской акватории, быть наиболее посещаемой. Меньше всего шансов было у общественных пространств, благоустройство которых в полном объёме не возможно завершить в текущем году. Например, среди предложений граждан была реконструкция парка «Гвардейский», расположенного в микрорайоне Снеговая Падь. В программу 2017 года парк не попал ввиду того, что территория входит в зону застройки микрорайона «Д» Снеговой Пади многоквартирными домами, где пока идут активные строительные работы.

В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства общественных пространств вошли сквер Адмирала Невельского, ландшафтно-парковая зона ДВФУ на о.Русский и улица Набережная (от ул.Светланской до Красноармейского переулка). Стоит отметить, что работы по благоустройству общегородских пространств будут проводиться с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Территории, не вошедшие в программу 2017 года, будут включены в программы последующих лет.