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Маленькому Артёму срочно требуется помощь!

Нужно собрать около 530 000 руб
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Родители Лемешко Артёма Степановича просят неравнодушных людей помочь их месячному малышу. Ребёнок родился 10.04.2017 г. К сожалению, родителям озвучили неутешительный диагноз – врождённая глаукома, II форма, почти абсолютная некомпенсированная аниридия обоих глаз, помутнение роговицы обоих глаз. Врачи направили Артёма на оперативное лечение в НИИ ГБ им. Гельмгольца, но, к сожалению, родители вынуждены ждать около 30 дней, пока придёт ответ из больницы, а времени ждать нет. Если упустить считанные дни, то текущее состояние ребёнка может привести к ужасающим последствиям на всю жизнь.

Мама Артёма, Софья получила ответ от корейских специалистов. Чтобы получить оперативное вмешательство в Южой Корее нужно собрать около 530 000 руб. Если вы хотите оказать посильную помощь, то можете перечислить средства на карточку:

635002509006593902 – Золотарёва Софья (мама Артёма)

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