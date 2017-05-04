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Красота и Здоровье

Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты

Дневник девушки: Новая жизнь набирает обороты
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», направленный на пропаганду здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews.

О диете «5:2» и разгрузочных днях сегодня расскажет Ирина.

«Новая жизнь набирает обороты. Оказалось, на виражах слегка заносит. Надо было трудиться с меньшим энтузиазмом на субботнике. Чрезмерность, она редко до добра доводит. Короче говоря, занятия пришлось приостановить по причине сбоя в полноценной работе одной из конечностей. И тут я вспомнила про пылящийся в чулане обруч. Старый такой, алюминиевый. В своё время он был раскурочен, засыпан песком, а место соединения замотано изолентой. Тот ещё видок! Но по животу надавливает вполне чувствительно. То, что надо, - подумала я и научилась совмещать приятное с полезным: смотрела вечером фильм по телевизору, а на рекламе крутила-крутила- крутила. Думаю, надо это тоже теперь сделать своей полезной привычкой!

В еде тоже за это время были слабинки. Каюсь. И торт с кремом, и выпечка из белой муки. Странно, но каких-то угрызений совести не испытываю. Потому что «если нельзя, но очень хочется, то можно». Понемногу. По чуть-чуть. Пока полностью отказаться от вкусняшек не могу. Видимо, мозг понимает цель: оздоровиться, а не добиваться параметров 90x60x90. В модельное агентство из-за возраста меня точно не возьмут, а вот без периодического баловства себя чем-нибудь вкусненьким чувство юмора притупляется. Проверено!!!

А лазейка в мировоззрении и новый взгляд на здоровый образ подсказана «Комсомолкой». До чего же прочно оседают в голове спасительные идеи! Итак, я вычитала модную диету «5:2». Пять дней едим, что хотим, два- разгружаемся. Её автор - британский медицинский журналист Майкл Мосли, врач по образованию и автор телепередач о здоровье.

Суть диеты «5:2» проста. Нужно дважды в неделю устраивать разгрузочные дни. При этом не требуется сидеть только на яблоках или кефире. Блюда можно выбирать любые, главное, чтобы суточный объем калорий составлял не больше 500 ккал. Еще одно важное замечание- низкокалорийные дни не должны идти подряд, нужно их устраивать вразнобой. Например, во вторник и пятницу. Такое «прерывистое голодание» должно стать мощной встряской для организма, которая заставит интенсивно расходовать старые запасы жира, а также запустит процессы самовосстановления.
Здоровья всем!»

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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