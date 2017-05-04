Жена вице-губернатора Приморья заработала больше губернатора с 10 его замами

Женщина показала рекорд по региону

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Вице-губернаторы Приморья опубликовали ежегодный отчет о доходах – личных и своих семей. РИА VladNews публикует информацию о том, кто из заместителей губернатора региона получил больше всех – и чья жена принесла семье наибольший доход.

Индивидуальный доход

Первый вице-губернатор края по вопросам финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений Василий Усольцев оказался одним из самых высокооплачиваемых вице-губернаторов (получил за год 3,2 миллиона рублей). Одним из – но не самым. Первое место занял курирующий здравоохранение, социальную сферу, физическую культуру и спорт Павел Серебряков, который получил в 2016 году доход в размере порядка 6,6 миллиона

Семейный доход

Рекордсменами по общесемейным доходам оказались семьи Эдуарда Портнова (вице-губернатор края по вопросам градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства) и Павла Серебрякова, которые в прошлом году насчитали 40,9 миллиона рублей и 14,3 миллиона соответственно. Третье место с огромным отрывом занимает здесь семья Василия Усольцева: 4,7 миллиона рублей.

Для сравнения: большинство вице-губернаторских семей жили в минувшем году на доход в 1,9-2,8 миллиона рублей.

Кстати, среди всех вице-губернаторов доход ребенка за 2016 год указал только вице-губернатор по вопросам сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира Денис Бочкарев: его сын заработал 207,5 тысяч рублей.

Жена – на первом месте

Наибольший доход в семьи вице-губернаторов в 2016 году принесли супруги Эдуарда Портнова и Павла Серебрякова: первая заработала 37,6 миллиона рублей, а вторая – почти 7,7 миллиона рублей.

Остальные вице-губернаторские жены за год зарабатывали меньше, чем их мужья. В некоторых семьях кормильцем был муж. Так, супруга Евгения Вишнякова (вице-губернатор по вопросам тарифообразования, госжилнадзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, ГО и защиты населения от ЧС) в прошлом году никакого дохода не получала, а жена Дениса Бочкарева за год внесла в семью 720 рублей.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что доход семьи губернатора Приморья Владимира Миклушевского за минувший 2016 год упал на 7 219 685 рублей, или в 3 раза, в сравнении с доходами за 2015 год - составив 3,446 миллиона рублей.