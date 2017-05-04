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Общество

Во Владивостоке изъято около 100 тысяч опасных яиц

Продукция будет утилизирована
Фото: factroom.ru Фото: factroom.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке выявлены просроченные куриные яйца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. На упаковках с опасными яйцами имелась маркировка со свежей датой.

Фасовка просроченной продукции осуществлялась на территории крупного промышленного предприятия. В складском помещение было обнаружено 96 тысяч штук Окинского яйца из Иркутской области и свыше 2 тысяч яиц Инской птицефабрики из Кемерово. Срок годности на 96 тысяч яиц истек еще в середине апреля этого года, на оставшиеся две с небольшим тысячи штук – 23 апреля. Ветеринарные сопроводительные документы на обнаруженную продукцию отсутствовали.

Стоит отметить, что на 28 упаковках поверх старой маркировки были наклеены этикетки с новой датой.

Опасная для здоровья продукция была изъята из оборота. Представитель компании-нарушителя свою вину признал полностью. В отношении ООО вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция в ближайшее время будет уничтожена либо утилизирована на корм скоту.

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