Приморская авиация нанесла по десанту противника ракетный удар

В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В Черниговской авиабазе армейской авиации прошли полеты в различное время суток, в ходе которых экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» нанесли по десанту условного противника ракетный удар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО условного «противника» с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей, и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с использованием рельефа местности. Ракетный удар наносили с дальностью 1,5 и 2 километра.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.