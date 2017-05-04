Владивостокский должник за час оплатил задолженность, чтобы не лишится своего «Крузака»

Еще одна иномарка отправлена на специализированную стоянку

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Судебные приставы во время рейда в районе Второй речки по розыску должников, их имущества и розыску детей выявили 2 автомобиля, находящиеся в исполнительском розыске в рамках возбужденных в отношении собственников транспортных средств исполнительных производств. Задолженность одного из автовладельцев составила 400 тысяч рублей, другого – более 600 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Автовладелец иномарки Toyota Land Cruiser, узнав о намерении судебного пристава наложить арест на автомобиль, нашел возможность выплатить долг в пользу государства в размере 400 тысяч рублей в полном объеме. В течение часа автолюбитель явился в отдел судебных приставов по Ленинскому району Владивостокского городского округа и принес денежные средства для погашения задолженности.

А вот другая машина марки Daihatsu Boon все же была отправлена на специализированную стоянку для хранения арестованных транспортных средств. В отношении собственницы автомобиля возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Если должник не исполнит требования исполнительных документов в течение 10 дней, то иномарка будет передана на реализацию.