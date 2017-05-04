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Наркосбытчик, прятавшийся в Германии, осужден в Приморье

Злоумышленника задержали спустя 10 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Житель поселка Кировский осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

В 2005 году фигурант, обвиняемый в продаже масла каннабиса за 2 тысячи 400 рублей лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В 2015 злоумышленника удалось задержать на территории Германии, где он и был заключен под стражу, с целью экстрадиции на территорию Российской Федерации, состоявшейся в августе 2016 г.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 5 годам 6 месяцев лишения свободы. 

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