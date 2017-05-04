Третий самолет в Приморье получил имя

Всего в голосовании принимали участие 17 имен исторических персон

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Имя Ивана Надарова нанесли на борт третьего самолета в Приморье. Назвать воздушное судно в честь военного деятеля, внесшего значимый вклад в развитие территории, решили сами приморцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Именем знаменитого соотечественника нарекли самолет DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285.

Всего в голосовании принимали участие 17 имен исторических персон, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Имя Ивана Надарова выбрано большинством голосов.

Надпись с именем нанесли на нос воздушного судна на русском и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье.

Напомним, имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля.

Отметим, за небольшой срок в Приморском крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

Сегодня в крае действуют 12 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняются на самолетах DHC-6 – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. За счет приобретения третьего самолета удалось увеличить частотность рейсов – с 28 до 41 в неделю.