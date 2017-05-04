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Общество

За минувшие сутки в Приморье ликвидировано 19 лесных пожаров

В настоящее время действует 10 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано 19 лесных пожаров в 10 муниципалитетах на площади почти 580 гектаров, их тушили около 200 человек, задействовано 44 единицы техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время в крае действует 10 лесных пожаров на площади около 150 гектаров.

В тушении лесных пожаров задействовано более 230 человек и 47 единиц техники. Для усиления в Пограничный район направлены спасатели краевой поисково-спасательной службы.

Отметим, что с начала года зарегистрировано 322 лесных пожара. 

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