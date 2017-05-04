Во Владивостоке состоялась XV олимпиада знаний вьетнамского и русского языков

Олимпиада прошла с большим успехом и собрала множество зрителей

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Подведены итоги традиционной олимпиады по вьетнамскому языку (для российских студентов, изучающих вьетнамский) и русскому языку (для вьетнамских студентов, изучающих русский). Она ежегодно проводится в ДВФУ Вьетнамским культурно-образовательным центром Восточного института – Школы региональных и международных исследований при поддержке администрации Владивостока. На этот раз олимпиада стала юбилейной – она проводилась в 15-й раз и была посвящена 72-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне и 42-й годовщине освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

По условиям олимпиады, ее российские участники должны были написать эссе на вьетнамском языке на одну из девяти предложенных организаторами тем, а вьетнамские участники - на русском. Как сообщил председатель жюри конкурса - директор Вьетнамского культурно-образовательного центра, председатель Приморского отделения российско-вьетнамской дружбы Александр Соколовский, в нынешней олимпиаде приняло участие рекордное количество российских и вьетнамских студентов - 41 человек.

В числе предложенных тем для эссе были: «Стратегическое партнерство России и Вьетнама», «Альтернативная энергетика Вьетнама», «Система образования во Вьетнаме», «Полет первой женщины в космос (К 55-летию полета Валентины Терешковой)» «Памятники мирового наследия Вьетнама» и другие. Кроме их презентации, авторы состязались также в творческом конкурсе. Они читали стихи, пели песни, исполняли музыкальные произведения.

Олимпиада прошла с большим успехом и собрала множество зрителей. Всем ее победителям были вручены денежные премии, сертификаты и памятные подарки.

Мероприятие посетил и выступил с приветственным словом генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинь.