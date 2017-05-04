Гидравлические испытания начались в Приморье

В крае началась подготовка к новому отопительному сезону

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В Приморье началась подготовка к отопительному сезону 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В крае уже начались традиционные испытания на прочность систем теплоснабжения.

Напомним, что гидравлические испытания проходят в два раза в год - по окончанию очередного отопительного сезона и перед началом следующего.

Гидравлические испытания необходимы для выявления участков теплотрасс, где необходим ремонт или замена их на новые. Испытания во всех районах края начнутся уже в ближайшее время.