11 мая состоится заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

11 мая 2017 года в г. Хабаровске пройдет выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
Миноритарные акционеры смогут напрямую задать вопросы и высказать свои предложения по работе Сбербанка руководителям ПАО Сбербанк и его регионального филиала, а также представителям Комитета.
В программе встречи – выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад руководства Дальневосточного банка ПАО Сбербанк о финансовых результатах Группы Сбербанк за 2016 год и прогнозах на 2017 год. Также с обзором банковского сектора и макроэкономики выступит старший управляющий директор – главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Начало мероприятия - в 16:00.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12.
Для участия в мероприятии необходимо предварительно аккредитоваться по телефону (4212)79-40-30.
Миноритарные акционеры из других регионов Дальнего Востока могут присоединиться ко встрече по видеоконференц-связи.
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