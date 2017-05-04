11 мая состоится заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

Начало мероприятия - в 16:00

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

11 мая 2017 года в г. Хабаровске пройдет выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Миноритарные акционеры смогут напрямую задать вопросы и высказать свои предложения по работе Сбербанка руководителям ПАО Сбербанк и его регионального филиала, а также представителям Комитета.

В программе встречи – выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, доклад руководства Дальневосточного банка ПАО Сбербанк о финансовых результатах Группы Сбербанк за 2016 год и прогнозах на 2017 год. Также с обзором банковского сектора и макроэкономики выступит старший управляющий директор – главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Начало мероприятия - в 16:00.

Адрес: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно аккредитоваться по телефону (4212)79-40-30.

Миноритарные акционеры из других регионов Дальнего Востока могут присоединиться ко встрече по видеоконференц-связи.

Телефоны для справок: