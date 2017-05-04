Круизный лайнер Costa Victoria вновь прибудет во Владивосток в воскресенье

В этом году ожидается рекордное количество судозаходов

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Круизный лайнер Costa Victoria снова прибудет во Владивосток в воскресенье, 7 мая, в 13.00. Судно причалит к Морскому вокзалу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Туристы прибудут из южнокорейского порта Сокчо и весь день проведут во Владивостоке. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями города, посетить культурные объекты и погулять по центральным улицам.

Отметим, что на борту лайнера находится около двух тысяч туристов из Южной Кореи. Их ожидает традиционная праздничная программа. Принять участие в торжественной встрече и поприветствовать иностранных гостей могут все желающие жители и гости города.

Покинет Costa Victoria Владивосток в 23.00 и отправится на Сахалин.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в этом году Costa Victoria открыла круизный сезон во Владивостоке во вторник, 2 мая. Стоит отметить, что в этом году ожидается рекордное количество судозаходов – круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами посетят регион 14 раз, причем шесть судов зайдут в край уже в этом месяце.