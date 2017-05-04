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Общество

В среду во Владивостоке произошло более 50 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 280 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 57 ДТП, 31 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. 

За сутки сотрудники ДПС остановили 10 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 7 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 9 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 20 любителей превысить скорость. Остановлено 8 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

32 водителя наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 51 пешеход - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 7 водителей автобусов, 2 таксистов и 13 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД (12 водителей и один пешеход) составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 45 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 56 авто.

Всего в среду, 3 мая, в приморской столице зарегистрировано 286 нарушений ПДД.

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