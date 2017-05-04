Двухмесячный малыш попал в реанимацию с истощением в Приморье

Нерадивую мать хотят лишить родительских прав

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от заведующей педиатрическим отделением Дома ребенка, которая рассказала, что в медучреждение в крайне истощенном состоянии поступил двухмесячный мальчик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 27-летняя жительница Артема имеет на иждивении трех детей в возрасте двух, четырех лет и двух месяцев. Со слов женщины, материальное положение не позволяет ей должным образом исполнять свои обязанности по содержанию несовершеннолетних. Также она ни разу не посетила с малышом детское лечебное учреждение.

Двухмесячный мальчик был доставлен в реанимацию в отделение детской больницы с диагнозом: белково-энергетическая недостаточность, перинатальное поражение центральной нервной системы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дети изъяты из семьи и помещены в Дом ребенка. Инспектор по делам несовершеннолетних готовит документы на лишение 27-летней жительницы Артема родительских прав.