Первая «Гонка Героев» в знаменитом арт-парке Приморья

Популярный забег с препятствиями впервые пройдёт в Приморском крае в новом формате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
Основной формат участия в мероприятии - массовый старт. Участники стартуют волнами по 150-200 человек с интервалом в полчаса.
Другой вариант участия - чемпионат, в котором идёт борьба за денежный приз под наблюдением профессиональных судей.
Преодолеть нужно будет живописную 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий, многие из которых участники впервые увидят именно в новом формате «Гонки Героев».
Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».
Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и ещё тысячу увлекательных вещей, доступных на этом масштабном спортивном фестивале
Новый формат популярного забега с препятствиями станет отличной альтернативой многим видам активного отдыха. «Гонка Героев. Новая высота» - это проводник в мир бега и здорового образа жизни, доступный каждому городскому жителю.