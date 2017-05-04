Первая «Гонка Героев» в знаменитом арт-парке Приморья

27 мая на территории арт-парка «Штыковские пруды» пройдёт «Гонка Героев. Новая высота»

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Популярный забег с препятствиями впервые пройдёт в Приморском крае в новом формате, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Основной формат участия в мероприятии - массовый старт. Участники стартуют волнами по 150-200 человек с интервалом в полчаса.

Другой вариант участия - чемпионат, в котором идёт борьба за денежный приз под наблюдением профессиональных судей.

Преодолеть нужно будет живописную 9-километровую трассу и свыше 20 препятствий, многие из которых участники впервые увидят именно в новом формате «Гонки Героев».

Сами препятствия разработаны таким образом, чтобы участники при прохождении трассы задействовали все группы мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика».

Для участников, зрителей и болельщиков во время каждого забега работает фан-зона нового формата со спортивными и детскими активностями. На мероприятии можно пострелять из лука и арбалета, узнать больше о вкусной и полезной еде, получить советы от кроссфит-специалистов, посетить детскую зону, поиграть в настольные игры, сделать гравировку на памятном жетоне и ещё тысячу увлекательных вещей, доступных на этом масштабном спортивном фестивале

Новый формат популярного забега с препятствиями станет отличной альтернативой многим видам активного отдыха. «Гонка Героев. Новая высота» - это проводник в мир бега и здорового образа жизни, доступный каждому городскому жителю.