Житель Владивостока осужден за унижение человеческого достоинства

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

24-летний ранее судимый житель Владивостока осужден за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети «Интернет», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края

Установлено, что фигурант с декабря 2014 года на протяжении почти года публиковал на странице своего профиля в социальной сети информационные сообщения, в том числе видеоролики, изображения с текстами, содержащими оскорбления религиозных и национальных чувств представителей народов.

Данные публикации содержат психологические и лингвистические признаки унижения человеческого достоинства группы лиц, выделяемых по национальному признаку, возбуждения вражды в отношении группы лиц, выделяемой как по национальному признаку, так и по расовому признаку.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.