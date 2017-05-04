Владивостокские «русалочки» посоревнуются в мастерстве

Турнир пройдет с 6 по 8 мая

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

С 6 по 8 мая в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3) пройдет турнир Владивостока по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В соревнованиях, которые пройдут по правилам международной федерации плавания, примут участие спортсменки из школ и секций Владивостока. Выступления будут представлены следующими программами: соло – 1 спортсменка, дуэт – 2 спортсменки, группа – 8 спортсменок, комби – 10 спортсменок.

Победители соревнований будут награждены медалями и грамотами от администрации Владивостока. Программа соревнований прилагается.