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Спорт

«Амазонки» Владивостока привезли первое командное место с чемпионата России по самбо

Честь Владивостока отстаивали спортсменки из ДВФУ и ВГУЭСа
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в Дзержинске в рамках XXII мемориала памяти чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова прошло первенство России по самбо среди студентов. В соревнованиях приняли участие около 200 студентов в составе 34 команд вузов страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Честь Владивостока отстаивали спортсменки из ДВФУ и ВГУЭСа - все воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки «Амазонка». По итогам чемпионата наши самбистки завоевали первое командное место и привезли кубок чемпионата России по самбо среди студентов вузов во Владивосток, оставив позади команды Новосибирской и Смоленской областей. В личном зачете «амазонки» завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Студентка ВГУЭС Валентина Бирюкова, уверенно выиграв все предварительные поединки, вышла в финал и завоевала золотую медаль чемпионата. Студентки ДВФУ - Ольга Митина и Дарья Вереденко дошли до финала, но незначительно уступив своим соперницам, завоевали серебряные медали. Бронзовые медали достались студенткам ДВФУ Марии Шрайбер и Оксане Лукьянчук.

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