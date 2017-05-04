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Приморец минувшей ночью зарезал своего собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Ночью 4 мая года на станции Варволомеевка во дворе возле калитки было обнаружено тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти ножевым ранением груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний мужчина.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удар ножом в район груди своему оппоненту.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

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