Приморец минувшей ночью зарезал своего собутыльника

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Ночью 4 мая года на станции Варволомеевка во дворе возле калитки было обнаружено тело 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти ножевым ранением груди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении убийства задержан 42-летний мужчина.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удар ножом в район груди своему оппоненту.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.