Киномарафон стартовал для клиентов «Ростелекома» в Приморском крае

По истечению промо-периода стоимость услуги составит 299 рублей в месяц

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

«Ростелеком» проводит акцию «Киномарафон» для пользователей услуги «Интерактивное ТВ» в Приморском крае. В течение тестового периода – 30 дней – клиенты могут бесплатно смотреть пакет телеканалов «Viasat Premium HD», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.

«Viasat Premium HD» включает в себя 6 телеканалов высокой четкости:

§«PremiumTV 1000 HD» – круглосуточный сериальный канал,

§«ViasatSportHD» – канал, транслирующий лиги NBA, гоночные серии, боксерские поединки,

§«MegahitTV 1000 HD» – культовые ленты и кинохиты прошлых лет,

§«Viasat Golf HD» – канал полностью посвящен гольфу,

§«ComedyTV 1000 HD» – первоклассные комедии лучших мировых мастеров,

§«Viasat Nature/History HD» – документальные фильмы, научные съемки.

По истечению промо-периода стоимость услуги составит 299 рублей в месяц.

«Благодаря таким акциям абоненты «Интерактивного ТВ» могут сначала познакомиться с контентом, и уже обдуманно принимать решение о подключении нужного пакета телеканалов», – отметил директор по работе с массовым сегментом Антон Гриднев.

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя: «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы».

В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве).

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.