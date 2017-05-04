Обнаружена связь между уровнем сахара в крови и онкологией

Исследование длилось около 15 лет

Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые обнаружили связь между повышенным уровнем сахара и раком мозга - глиомой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Выяснилось, что повышенный уровень сахара снижает риск развития глиомы.

В научной среде существует мнение, что опухоль головного может спровоцировать диета с низким содержанием витамина С. Также предположительно причиной этого заболевания могут быть генетические процессы, либо же заражение цитомегаловирусом (относится к группе вирусов герпеса). По словам автора исследования, низкий уровень сахара в крови и тканях мозга может привести к развитию глиомы. К такому выводу исследователи пришли, изучив медицинские карты жителей Швеции и Австралии. Исследование длилось около 15 лет.

Специалисты отмечают, что изменения уровня сахара указывает не только на то, что у человека развивается диабет: также это может свидетельствовать о развитии онкологий. Причем на ранних стадиях развития опухоли у человека отмечается недостаточное количество сахара в крови. А когда заболевание начинает прогрессировать, сахар в крови пациентов резко возрастает.