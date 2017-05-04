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Общество

Открыт секрет депрессивности русской нации

Как оказалось, россияне не склонны "надевать" счастливое лицо
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые опровергли миф о депрессивности русских людей, широко распространенный в западных странах; согласно результатов нового исследования, русские имеют тот же уровень счастья, что и американцы - но не демонстрируют его из страха показаться глупыми в глазах незнакомцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Ученый из Университета Миссури Кентон М. Шелдон организовал проведение опыта в России. Причем, как он признался, пребывание в России было для него всегда не очень приятным, так как россияне казались ему постоянно чем-то раздраженными. Как он отметил, по-видимому, неправильное восприятие русских вызвано культурными нормами: привычка американцев "надевать" счастливое лице русским не свойственна.

- Эмоции, которые человек показывает вам, возможно, не те, которые он или она на самом деле чувствуют. Не думайте, что человек с грубым поведением действительно не интересуется вами или вашей перспективой, - рассказал Шелдон. - Я старший международный научный сотрудник, работающий с группой российских психологов в Москве. Каждое лето мне приходится проводить несколько недель в России. Это может быть немного неприятно, потому что на первый взгляд русские выглядят не очень дружелюбно, на самом деле, они кажутся скорее раздраженными.

Опыт был основан на трех вопросниках, в которых было опрошено 1 653 российских студента и 571 студент из США. И российские студенты ничем не отличались от американских студентов в своих субъективных оценках уровня благополучия, стандартного показателя счастья. Но русские студенты с большей вероятностью сообщали, что не показывают свое счастье незнакомцам.

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